Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Und doch scheinen sich die Anzeichen zu verdichten, was im Dezember zu dem Dachstuhlbrand in der Paul-Münch-Straße in Steinborn geführt hat.

Die Ursache des ausgedehnten Dachstuhlbrands am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Steinborner Paul-Münch-Straße ist nach dem jetzigen Ermittlungsstand wohl auf vorsätzliche Brandstiftung