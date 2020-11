Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises hat am Freitag einen weiteren Todesfall gemeldet sowie 20 neue Sars-CoV-2-Infizierte. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchgeschehens erhöht sich damit rund um den Donnersberg auf 695. Davon gelten 514 Personen als genesen. 17 Patienten werden stationär behandelt, einer von ihnen ist laut Gesundheitsamt in kritischem Zustand. Mit dem weiteren Todesfall erhöht sich die Anzahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben sind, auf zwölf. Auf Basis dieser Zahlen sind im Landkreis Stand Freitag, 14 Uhr, 169 aktive Infektionsfälle bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 147,4. Über neue Entwicklungen bei Einrichtungen im Donnersbergkreis lagen dem Gesundheitsamt am Freitag keine neuen Erkenntnisse vor.

