Für Blasmusiker ist es in diesen Zeiten natürlich ganz besondern wichtig, dass sie einen Mundschutz tragen.

Dieses schöne Beispiel einer Corona-Maske für Musiker hat uns Eva Müller aus Imsweiler gemailt, die Bürgern des Donnersbergkreises auch als Gemeindeschwester plus bekannt sein dürfte. „Hier meine Maske für Blechblasinstrumente für die Nordpfalzmusikanten“, schreibt sie. Mittels eines Knopfloches sei die Größe der Öffnung individuell anpassbar. An der Trichtermaske wird allerdings noch noch gearbeitet: „Der Ton wird sehr dumpf, falsche Töne werden leider aber nicht rausgefiltert.“ Für Flöten, Klarinetten und Saxophone würde sich aus der Sicht der Hobbymusikerin übrigens die Jeansmaske mit Reißverschluss eignen, die wir in der Ausgabe vom 13. Mai vorgestellt hatten.

Haben auch Sie ein Corona-Foto? Dann schicken Sie es uns mit ein paar erklärenden Sätzen. Die Adresse: reddonn@rheinpfalz .de.

Eine Bildergalerie mit vielen weiteren Corona-Fotos finden Sie hier.