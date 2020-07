Normalerweise hätten sich die 32 „Großen“ der Kirchheimbolander Kita Louhans bei einem gemeinsamen Abschlussfest mit Eltern, Geschwistern, Omas und Opas sowie lecker gegrillten Bratwürsten in ihren künftigen Schulalltag verabschiedet. Das war, wie in den anderen Kindergärten im Kreis, coronabedingt nicht möglich. Doch wie Leiterin Jenny Wamser mitteilt, ist für die drei Kindertagesstätten der Kleinen Residenz in Absprache mit dem Stadtbeigeordneten Michael Ruther als Trägervertreter wenigstens ein Kompromiss gefunden worden: So gab es in der Kita Louhans fünf einzelne gruppenbezogene Mini-Feste, jeweils ein Elternteil durfte daran teilnehmen. Sogar ein kleines Programm haben die Kinder mit ihren pädagogischen Fachkräften einstudiert und voller Stolz präsentiert. Auch die Eltern hatten mit den „Abgängern“ ein Dankeschön für ihre Erzieherinnen und Erzieher vorbereitet. Und natürlich haben die Schulanfänger auch diverse Geschenke als Abschiedsgruß erhalten. „So heißt es nun Abschied nehmen, mit einem traurigen Herzen, weil man Liebgewonnenes verlassen muss, aber auch mit einem fröhlichen Herzen, da mit dem Eintritt in die Schule ein neuer und aufregender Lebensabschnitt beginnt – für die Kinder, aber auch für die Eltern“, schreibt Wamser. Sie betont darüber hinaus, der Tenor der kleinen, aber feinen Feiern sei gewesen: „Gemeinsam schaffen wir das. Zusammenhalt, der ist gerade in dieser Zeit sehr, sehr wichtig.“

