Der Comedian Tim Poschmann hat sich als „Winzer Bu“ gerade auch in der Coronazeit per Internet in die Herzen vieler Pfälzer gespielt. Jetzt kommt der Ruppertsberger zu einem Open-Air-Auftritt nach Gonbach.

Sein Erfolgsrezept? „Die Leute wollen lachen. Und ich erzähle Geschichten aus der Pfalz, von ihren Bewohnern, von Touristen, aus dem Alltag, den wir alle kennen“, hat Tim Poschmann einmal bei einem früheren Auftritt erklärt. Mit witzigen Anekdoten, in denen sich jeder wiederfinden kann, da sie aus dem Leben gegriffen sind, macht der Schauspieler vor keinem Thema Halt, sondern nimmt jedes Detail charmant und witzig auseinander. Und er ist dabei mitunter nah an der Realität: Auch seine eigene Familie würde sich in mancher Geschichte, die er auf der Bühne erzählt, wiederfinden. „Bei Familienfesten sagt schon keiner mehr was, aus Angst, ich mache daraus einen Programmpunkt.“

In Ludwigshafen geboren, in Ruppertsberg aufgewachsen

Tim Poschmann ist 1986 in Ludwigshafen geboren, doch die Familie zog bald in den Kreis Bad Dürkheim, nach Ruppertsberg. Und schon als Kind wollte er gern – wie die in einer Theatergruppe aktive Oma – ein anderer sein und schauspielern: „Als kleines Kind hat es mich fasziniert, dass sie auf einmal in eine andere Rolle schlüpfen und eine andere Frau sein konnte“; berichtete er unlängst. Über die Schultheater-AG und die Laienspielgruppe Ruppertsberg führte ihn die Freude am Spielen ans Boulevardtheater Deidesheim, wo er seit über 20 Jahren aktiv ist.

Als Schauspieler in boulevardesken Komödien wie „Die Leich im Rhoi“ oder „Landeier - Bauern suchen Frauen“ avancierte er schnell zum Publikumsliebling. Er selbst beschreibt sich als „Pälzer Bu“, der seine Liebe zur Pfalz „mit jeder Faser“ lebt. Heinz Erhard, Harald Juhnke und Louis de Funès zählt er zu Vorbildern. Und sein Motto lautet: „Lachen hält gesund und dies zu jeder Zeit.“

Seine Pfalzverbundenheit war vergangenen Herbst in der Stadthalle Kirchheimbolanden Thema, als Tim Poschmann sein »Winzer Bu«-Programm gespielt hat. In Gonbach stellt er nun sein Solo-Stück »Warum heiraten? Leasing tut's auch!« vor. Foto: Stepan

Passend dazu hat er eine Marktlücke entdeckt: Im März 2020, als der erste Lockdown die Menschen zum Verzweifeln brachte, begann er, humorvolle Videos über die Pfalz, die Weinstraße und ihre Besucher zu veröffentlichen. Dazu zog er sich ein charakteristisches Küferhemd an, setzte sich einen Hut auf und gab fortan den „Winzer Bu“. Über 2,5 Millionen Menschen kennen seither seine Leitfrage „Ja wo sinn se donn?“ Die tauchte gleich im Debüt-Videosketch auf: „Endlich mol Ruh in de Palz“, lautete der Titel des ersten, lediglich zwei Minuten kurzen Films, mit dem der neu geschaffene Pfälzer Winzer Bu freimütig offenbarte, dass er nicht nur Schlechtes am Lockdown finden kann. „Ja, wo sin se donn?!“, fragt er da hämisch im Weinberg, schaut sich um, um hochbefriedigt festzustellen, dass sie jedenfalls nicht hier sind: „Die gonze Heidelberger un Badenser mit ihre Cabrios“, die „Ayurveda-Muttis“ und „Feng-Shui-Familien“, die „FAZ-Jünger“ und „Yoga-Schnepfen“. Der Winzer Bu positioniert sich auf diese Weise für die Pfalz und gegen „Hochdeutschland“.

Auftritte beim Comedy-Festival und im Fernsehen

Inzwischen durfte Poschmann bereits beim SWR3-Comedy-Festival und beim „Quatsch-Comedy-Club“ im Fernsehen auftreten, und tritt am 14. Juli vor großer Kulisse auf der Haßlocher Pferderennbahn auf.

In Gonbach wird Tim Poschmann am 22. Juli nun sein Programm „Warum heiraten? Leasing tut's auch!“ vorstellen. Dies basiert auf der gleichnamigen Solokomödie, die er bereits am Boulevardtheater Deidesheim spielte. Er schlüpft in die Rolle der Figur Georg: ein Mann, der nach 15 Jahren wieder Single ist und auf der Suche nach einer neuen Beziehung ist.

Termin

Am 22. Juli um 19 Uhr tritt Comedian Tim Poschmann Open Air auf dem Freizeitgelände des Jugend- und Freizeitclub (JFC) Gonbach 1992 e.V. auf. Einlass ist um 17.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf ab 23 Euro online unter www.jfc.gonbach.de, auch in Kombination mit einem Snackpaket, sowie an der Abendkasse. Karteninfo auch unter jfc@gonbach.de.