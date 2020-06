Das hatten die Landfrauen aus Dannenfels in ihren kühnsten Träumen nicht erwartet: Die Nachfrage nach Cocktails am vergangenen Samstag war gigantisch. Stattfinden sollte die Aktion eigentlich von 19 bis 23 Uhr. Um 21 Uhr musste aber schon abgebrochen werden: Alles ausverkauft!

Was hatten die Damen aus dem Vorstand sich einfallen lassen? Nina Wellsandt, die Initiatorin, erzählt: „Schuld ist eigentlich meine Tante. Die hat ein Lokal in Kaiserslautern und kam vor ein paar Wochen wegen Corona auf die Idee, ihren Gästen einen Lieferservice für Cocktails anzubieten. Ich habe ihr dabei geholfen, es lief recht gut. Und dann beschlossen wir bei einem Landfrauen-Treffen, dass das auch bei uns in Dannenfels einen Versuch wert sei, und haben unser Angebot bei Facebook, Instagram, über Aushänge veröffentlicht.“ Auch in der RHEINPFALZ gab es eine Ankündigung der Aktion.

Cocktails also! Erdbeer-Margarita, Caipirinha, Piña colada, Cuba Libre und Tequila Sunrise konnte man für je fünf Euro telefonisch bestellen und sich nach Hause bringen lassen – ab vier Cocktails ohne Fahrtkosten. Geliefert wurde außer im Standort Dannenfels in den unmittelbaren Umkreis nach Bennhausen, Jakobsweiler, Steinbach und Weitersweiler.

Bringdienst braucht Verstärkung

„Wir sind förmlich überrollt worden“, fährt Nina Wellsandt fort, „und mussten uns für den Bringdienst Verstärkung holen. Vier Fahrer waren schließlich ununterbrochen im Einsatz“. Tatsächlich konnten 300 Cocktails an diesem lauen Frühsommerabend in die Häuser um den Donnersberg geliefert werden.

Gemixt wurde von sechs Landfrauen im Haus der Vereine. Unter anderem verbrauchten sie: 14 Kilogramm Erdbeeren, sechs Liter Ananassaft, anderthalb Liter Sahne, 60 Limetten, 20 Kilogramm Eis, zehn Kilogramm Zucker, zehn Liter Orangensaft sowie drei Liter Grenadine-Sirup. Alkohol war mit 20 Litern dabei, der aber bei allen Cocktails weggelassen werden konnte.

„Wollten als Landfrauen Flagge zeigen“

„Wir waren nicht auf Gewinn aus, sondern wollten Menschen in unserer Umgebung eine Freude bereiten und gleichzeitig einmal wieder Flagge als Landfrauen zeigen: Wir Landfrauen sind da, und wir machen was. Ich glaube, das ist uns gelungen. Es war einfach super, voll der Burner“, bilanziert Nina Wellsandt hocherfreut. Und so wurde die Initiative für die Multimixerinnen aus Dannenfels nicht nur ein Erfolg, sondern selbst so etwas wie ein ungeahnter Überraschungscocktail.