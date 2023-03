Die endgültige Nominierung durch den Gemeindeverband steht zwar noch aus: Aber die Mitglieder des CDU-Ortsverbands Winnweiler haben sich am Dienstagabend einstimmig dafür ausgesprochen, dass Amtsinhaber Rudolf Jacob erneut bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Winnweiler am 25. Juli antritt. Für den 52-Jährigen wäre es die dritte Amtszeit als VG-Chef: Im März 2008 – die Wahl erfolgte bereits im Juli 2007 – hat er die Nachfolge von Peter Schulz angetreten, 2015 wurde Jacob wiedergewählt. Seit 2009 ist der Verwaltungswirt in Personalunion auch Ortsbürgermeister von Winnweiler. Im Januar hatte er angekündigt, sich erneut für den auf acht Jahre ausgelegten Posten des Verwaltungschefs bewerben zu wollen. Die neue Amtsperiode beginnt am 13. März 2024.

Bislang gibt es für Jacob – die Bestätigung seiner Kandidatur durch den CDU-Gemeindeverband im April vorausgesetzt – eine Gegenkandidatin: Der SPD-Gemeindeverband Winnweiler hatte Ende Januar einstimmig beschlossen, Sonja Schäfer-Reisch ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus zu schicken. Die 47-Jährige ist als Arbeitsvermittlerin bei der Arge in Kirchheimbolanden beschäftigt. Auch sie hat bereits Direktwahl-Erfahrung: 2009 hatte sie sich wie Jacob und Christian Ritzmann (FDP) um das Ortsbürgermeisteramt in Winnweiler beworben und dabei 30,3 Prozent der Stimmen erhalten. Jacob hatte sich mit 51,4 Prozent im ersten Wahlgang durchgesetzt.