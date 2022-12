Weil für zwei Räume im Obergeschoss die Anforderungen in Sachen Brandschutz nicht erfüllt sind, sind an der Grundschule in Dannenfels Umbauarten notwendig. Die Richtlinien verlangen für Unterrichtsräume grundsätzlich, dass zwei voneinander unabhängige, bauliche Rettungswege zur Verfügung stehen. Zwar wurde dies übergangsweise mit einer angemieteten Gerüsttreppe an der Rückseite des Gebäudes gelöst, diese entspricht jedoch nicht den Anforderungen und muss zurückgebaut werden. Als zweiter Rettungsweg soll nun eine Treppe in Richtung Turn- und Festhalle entstehen. Aufgrund der weiter steigenden Preise in der Baubranche rechnet die Verbandsgemeindeverwaltung damit, dass es wohl 120.000 Euro kosten wird, die Brandschutzaufgaben zu erfüllen. Der Verbandsgemeinderat hat den Umbau einstimmig abgesegnet.