Die Jungen machen kleinere Ausflüge in die Umgebung, trainieren fleißig in der heimischen Flugschule und bereiten sich so auf die lange Reise ins Winterquartier vor: In die mittlerweile vier Nester im Lohnsfelder „Storchen-Park“ ist ordentlich Bewegung gekommen.

Zum Teil auseinander gingen dabei die Zählungen, wie viele Adebar-Babys in diesem Jahr nahe der Pulvermühle das Licht der Welt erblickt haben. Inzwischen gehen die regelmäßigen Kiebitze von neun jungen Vögeln aus, die vermutlich in gut einem Monat zusammen mit ihren Eltern ihren Geburtsort gen Süden verlassen. Dort bleiben sie normalerweise für mehrere Jahre, bis sie geschlechtsreif sind und in ihre Heimat zurückkehren.

Derweil mehren sich die Anzeichen, dass die Gegend rund um den Donnersberg zu einem Dorado für Störche wird: Wiederholt haben RHEINPFALZ-Leser in den vergangenen Wochen Trosse von über 20 Exemplaren auf Feldern und Wiesen in unserer Region gesichtet – beispielsweise am Lohnsfelder Ortsausgang Richtung Winnweiler und auf einem Gelände zwischen A 63 und L 401 in Höhe Pulvermühle, aber auch bei Börrstadt. „Wo Störche sind, zieht’s Störche hin“, heißt ein in doppelter Hinsicht geflügeltes Wort. Es wäre schön, wenn der Spruch ein weiteres Mal seine Gültigkeit unter Beweis stellen würde.