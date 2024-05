Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Volkswagens, der am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in der Katzenbacherstraße in Nanzdietschweiler beim Überholen mit seinem rechten Außenspiegel eine Radfahrerin berührt hat. Die Frau stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Fahrer werden erbeten an die Polizei Kusel unter Telefon 06381 919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.