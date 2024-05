Weil ein Mann Flaschen über den Parkplatz eines Einkaufsmarktes warf und zudem ein Messer in der Hand hielt, ist die Speyerer Polizei am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr zu einem Einsatz in der St.-German-Straße ausgerückt. Die Örtlichkeit sei nach Eingang der Meldung „umgehend durch starke Kräfte der Polizei aufgesucht“ worden, heißt es in der Mitteilung. Da sich der 24-jährige Randalierer uneinsichtig sowie sprunghaft aggressiv zeigte, wurde er durch die eingesetzten Beamten gefesselt und in Gewahrsam genommen. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass er zuvor alkoholisiert mit seinem E-Scooter gefahren war sowie eine Flasche Wodka aus dem Supermarkt gestohlen hatte. Aus diesem Grund wurde dem Mann zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Gegen den Randalierer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.