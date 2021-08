„Sehr beunruhigend“ findet eine Leserin die nach ihrer Meinung unzureichenden Besucherkontrollen am Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden und Kaiserslautern. Anders als in anderen Kliniken werden hier nicht sämtliche Kontaktdaten erfasst. Von Klinikseiten hält man die Kritik für nicht gerechtfertigt. Man setze auf die Hygieneregeln und auf das Verantwortungsgefühl der Besucher.

„Die Besucher können sich völlig frei und ungehindert im Haus bewegen“, beschreibt sie ihre Beobachtungen bei mehreren Gelegenheiten. Völlig unfassbar aber findet sie, dass dabei keine Kontaktdaten erfasst werden. Die junge Frau, die zwar nicht mehr im Kreis lebt, kommt als Besucherin regelmäßig ins Klinikum nach Kirchheimbolanden. Sie mache sich Sorgen um die Sicherheit ihrer älteren Verwandten, sagt sie. Und deshalb wollte sie es genau wissen und erkundigte sich vielfach in anderen Krankenhäusern. „Überall, wo ich nachgefragt habe, werden die Besucherdaten erfasst“, schildert sie. In Alzey, Ludwigshafen und Mainz – überall müssten Besucher-Fragebogen ausgefüllt werden. „Wie will man da die Situation im Griff behalten, wie kann man da die Patienten und Mitarbeiter schützen, wenn man das nicht tut?“

Besuchsregeln am Haupteingang

„Der Zugang zu unseren Kliniken erfolgt für Besucher über den Haupteingang“, so Dennis Kolter, Pressesprecher am Westpfalz-Klinikum zu den Vorhaltungen. Dort werde durch Aushänge und Türschilder unmissverständlich auf die Besuchsregeln hingewiesen, „das sind das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, das Beachten der Abstandsregeln und die Erlaubnis für die Patienten, maximal zwei Besucher für maximal zwei Stunden zu empfangen“.

Aktive Kontrollen – beispielsweise durch einen externen Sicherheitsdienst oder gesondert abgestellte Mitarbeiter – würden derzeit standortübergreifend nicht mehr durchgeführt, so Kolter. Diese Maßnahmen seien zu Beginn der Corona-Krise üblich gewesen, als sich die Besucher noch nicht hinreichend an die Sicherheitsmaßnahmen gewöhnt hatten. „Mittlerweile setzen wir auf die Eigenverantwortung und Selbstkontrolle der Besucher, was in der Regel auch gut funktioniert“, sagt Kolter. Zusätzlich aber gebe es stichprobenartige Fremdkontrollen durch Klinikmitarbeiter, die Besucher ansprechen und gegebenenfalls auch dazu anhalten würden, die Regeln einzuhalten.

„Natürlich kommt es auch gelegentlich zu Regelverstößen“, räumt der Pressesprecher ein. Das sei zwar bedauerlich, lasse sich aber auch durch weitergehende Kontrollen nicht gänzlich vermeiden.

Die Befürchtung der Leserin, dass durch die fehlenden Kontaktdaten Infektionsketten nicht nachvollziehbar würden, hält Kolter für nicht stichhaltig. Wenn sich beispielsweise ein Mitarbeiter infiziere, könne anhand der Patientendaten jeder Kontakt leicht nachvollzogen werden.

Etliche Ausnahmen möglich

Ihre Besorgnis trieb die Leserin auch zu allerhand Internetrecherchen und Nachfragen bei den zuständigen Gesundheitsämtern. „Alle waren sich einig, dass sich die Krankenhäuser auf die elfte Corona-Landesverordnung beziehen müssen“, so die Leserin. Allerdings habe eine Mitarbeiterin eines Gesundheitsamtes die Lage als „durchaus verzwickt“ bezeichnet. So bestehe zwar ein grundsätzliches Besuchs- und Betretungsverbot für Krankenhäuser in Zeiten der Pandemie, das allerdings könne durch etliche Ausnahmen aufgeweicht werden. So seien Ausnahmen immer zuzulassen, wenn „ein berechtigtes Interesse vorliegt“, wie beispielsweise bei der Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden oder bei Geburten. Die Auflagen seien im Einzelfall durch die jeweilige Einrichtung zu definieren.

Laut Landesverordnung haben die „Einrichtungen darüber hinaus die notwendigen hygienischen Schutzmaßnahmen zu treffen sowie deren Einhaltung zu kontrollieren und damit verbunden durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen, dass Mitarbeiter und weitere Personen in der Einrichtung nicht gefährdet werden.“

Welche Maßnahmen das sind, ist in der Verordnung nicht explizit definiert. Demnach, so die Interpretation der Gesundheitsamtsmitarbeiterin, kann die Einrichtung diese wohl selbst bestimmen, was auch die Kontaktdatenerfassung einschließe.

Auch auf der Seite des Gesundheitsministeriums des Bundes werden die Vorgaben für Krankenhäuser nur andeutungsweise formuliert. Dort ist zu lesen, dass „jedem Patienten mindestens die Möglichkeit des Besuchs durch eine definierte Person ermöglicht werden soll, sofern es aktuell kein aktives SARS-Cov-2-Infektionsgeschehen in der Einrichtung gibt.“

Ob diese „definierte Personen“ auch durch einen Besucherfragebogen definiert werden müssen, war auf Nachfrage beim Ministerium bis gestern nicht zu erfahren. „Die Einzelheiten regeln die Länder in ihrer jeweiligen Zuständigkeit“, heißt es vielmehr auf der Seite es Bundesministeriums. Und was genau die Einschränkung des aktiven Infektionsgeschehens in der Einrichtung nach sich zieht, ist dort ebenfalls nicht erläutert.

Über notwendige Verschärfung beraten

Dennis Kolter betont, man arbeite eng mit dem Gesundheitsämtern zusammen, um die Kontaktdaten zu den erkrankten Mitarbeitern (sechs in Kaiserslautern und zwei in Kirchheimbolanden) nachvollziehen zu können. „Die Betroffenen sind seit dem Bekanntwerden der Infektion in häuslicher Isolation, außerdem werden umfangreiche Reihentestungen von allen weiteren Kontaktpersonen, Mitarbeitern und Patienten durchgeführt“, so Kolter .

Zudem habe man zu Beginn der Corona-Pandemie im Westpfalz-Klinikum eine Taskforce „Corona“ etabliert, die regelmäßig tage und an den Standorten die Richtlinien definiere. Die Regelungen orientieren sich selbstverständlich an den geltenden Rechtsgrundlagen des Landes Rheinland-Pfalz. Wir überprüfen diese Regelungen auch regelmäßig. „Aufgrund der derzeit allgemein angespannten Situation wird es bereits in Kürze ein erneutes Zusammentreffen der Taskforce geben, bei dem über notwendige Verschärfungen der aktuellen Regelungen beraten wird.“