Am Samstag, 17. Februar, müssen sich Autofahrer in den Seitenbereichen der Kreuzung der L386/B48/K12 bei Rockenhausen auf eine Baustellenampel einstellen. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mitteilt, stehen dort an diesem Tag Rodungsarbeiten an. Diese erfolgen bereits im Vorgriff auf die geplante Umgestaltung des Knotens zu einem Kreisel, deren Baubeginn noch nicht feststeht.