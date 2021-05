Zunächst ging es lediglich darum, die beiden Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Kirchheimbolanden unter ein Dach zu bringen. Mittlerweile wird das Projekt „Gesundheitszentrum am Klinikum“ vielfach als Garant für eine breite medizinische Versorgung im Kreis betrachtet. Die Bauarbeiten dafür haben begonnen.

Das Ziel ist ambitioniert: Am 1. Januar 2022 sollen im Gesundheitszentrum am Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden die ersten Patienten versorgt werden. Etwas mehr als ein Jahr Bauzeit wird für das Projekt kalkuliert, das aus der Idee entstand, die beiden MVZ in Kirchheimbolanden unter einem Dach möglichst nahe beim Krankenhaus zusammenzubringen. Mittlerweile sind eine urologische und eine radiologische Praxis mit eingestiegen.

Außerdem soll es künftig hier auch eine Gefäßchirurgie, also eine Angiologie, geben. „Das gesamte chirurgische Spektrum wird hier abgebildet“, sagt Michael Schmid, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor am MVZ. Dass Schmid auch Chefarzt der Viszeralchirurgie am Westpfalz-Klinikum Kirchheimbolanden ist, macht das Ganze aus der Sicht von Klinik-Geschäftsführer Peter Förster zu „einem Glücksfall“ und die Absprachen und Vereinbarungen zwischen beiden Parteien denkbar einfach. Förster bewertet ebenso wie Schmid die Verzahnung von ambulanten und stationären Bereichen als „die Zukunft im medizinischen Bereich“. Wer sich diesem Weg verschließe werde irgendwann bestraft, ist Förster sicher.

Kürzere Wege für Patienten

Insbesondere aber sieht Schmid in diesem medizinischen Angebot Vorteile für Patienten. „Die Wege sind kürzer, Patienten können beispielsweise mehrere Termine an einem Tag koordinieren, und insbesondere bei Notfällen können wir hier schnell reagieren und eventuell nötige zusätzliche Untersuchungen veranlassen.“ Vor allem aber sieht er Vorteile darin, dass die meisten Ärzte, die hier ambulant tätig sind, auch im stationären Bereich arbeiten. „Das heißt also, dass Patienten oft ihren Operateur im Krankenhaus aus dem ambulanten Bereich bereits kennen und nach dem stationären Aufenthalt auch weiter bei diesem Arzt bleiben können“, so Schmid. Vorausgesetzt natürlich, die Patienten wollen das. Denn, „die Patienten können natürlich auch in andere Kliniken gehen. Es gibt da überhaupt keine Verpflichtungen“, unterstreicht Schmid.

Auch für die Ärzte sieht Schmid in dem Arbeitsmodell am Gesundheitszentrum nur Vorteile, und auch Landrat Rainer Guth bekräftigt das: „Die jungen Ärzte wollen im Team arbeiten, sie wollen familienfreundlich arbeiten“, ist er sicher. Deshalb sehe er in dem Gesundheitszentrum und der Zusammenarbeit mit dem Westpfalz-Klinikum ein Projekt, das die medizinische Versorgung im Kreis dauerhaft stabilisiere. „Für den Kreis ist das ein guter Tag“, so Guth mit Blick auf den Baubeginn.

Rund zwölf Millionen – samt Innenausstattung

Das „mutige Ziel“, am 1. Januar 2022 zu öffnen, passt nach Guths Auffassung zu diesem mutigen Projekt. Das besondere daran: Bei den Investoren handelt es sich ausschließlich um Privatpersonen. Das sehen Projektleiter Stefan Schäfer und Architekt Jörg Deibert in puncto Bauzeit in jedem Fall als Vorteil. Die Absprachen bei dem Gebäude mit einer Nutzfläche von 3100 Quadratmetern seien auf diese Weise wesentlich leichter, und Entscheidungen seien schneller zu treffen. Rund zwölf Millionen Euro seien veranschlagt, darin enthalten ist auch die Innenausstattung der Praxen samt eines weiteren MRT-Gerätes für den Kreis. Sollte der Winter nicht ungewöhnlich hart werden und Corona nicht die Lieferketten für das Baugewerbe unterbrechen, halte er eine Bauzeit von etwas mehr als zwölf Monaten für durchaus realistisch.

Von einem enormen „Bürokratiewurst“ ausgebremst wird dagegen laut Peter Förster die Planung des Westpfalz-Klinikums für den Neu- und Erweiterungsbau für die Ansiedlung der Inneren Medizin und deren Umzug aus Rockenhausen. „Während die Privatinvestoren für das MVZ die Quadratmeterzahlen ihrer Räume selbst festlegen können, wird im Krankenhausbereich um jeden Quadratmeter gefeilscht“, macht Förster deutlich. Für den Bau für die Innere Medizin werde mit zwei Bauvarianten geplant, welche davon dann das Rennen macht, entscheidet die Prüfbehörde des Landes, der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB). Bis die Baumaßnahmen dann umgesetzt sind und die Innere in Kirchheimbolanden ihren Betrieb aufnimmt, rechnet Regionaldirektor Manuel Matzath mit rund fünf Jahren.