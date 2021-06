Lange und ohne Ergebnis hat der Gemeinderat diskutiert, welche Bäume im Baumkataster erfasst wurden und was an Pflegemaßnahmen notwendig ist. Diese sollen laut Ortschefin Claudia Charlotte Linn 4000 Euro kosten. Das fand Jutta Hirsch, die die Kataster-Erstellung begleitet hatte, viel zu teuer. Letztlich stimmte nur Linn den Maßnahmen zu, alle anderen Ratsmitglieder lehnten sie ab. Beigeordneter Gerd Bernhard schlug vor, dass ein Teil der Arbeiten – vor allem am Spielplatz – in Eigenleistung erledigt werden könnte.