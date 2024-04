Inge Baumbauer aus Albisheim ist zur stellvertretenden Vorsitzenden der neugegründeten Landes-AG Senioren der Freien Wähler Rheinland-Pfalz gewählt worden.

Inge Baumbauer aus Albisheim ist bei der Gründungsversammlung der Landes-AG Senioren der Freien Wähler Rheinland-Pfalz in Koblenz zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Vorsitzender ist Edgar Kühlenthal aus Koblenz. Angesichts der steigenden Zahl der älteren Bürger wollten die Freien Wähler mehr Senioren für die Mitwirkung in der Kommunalpolitik gewinnen und dann auch unterstützen, sagte Baumbauer der RHEINPFALZ. Wer sich dafür interessiere – oder auch einfach Hilfe brauche – könne sich an sie persönlich wenden. Entweder telefonisch unter 0172 9094490 oder per E-Mail an info@villawernz.de. Baumbauer ist bereits seit mehreren Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktiv, aktuell im Gemeinderat Albisheim und im Verbandsgemeinderat Göllheim.