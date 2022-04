Ausgerechnet während der Debatte darüber, ob der Kirchheimbolander Stadtrat sich für den Bau eines Mobilfunkmastes an der L386 gegenüber der Einfahrt auf den Kupferberg erwärmen kann, klingelte am Mittwochabend bei Ratsmitglied Thomas Edinger das Mobiltelefon. Unüberhörbar. Und deshalb zog sich Edinger von seinen Ratskollegen die mahnenden „Kannst du nicht auf lautlos stellen?“-Blicke zu, die wohl jeder schon mal hat erdulden müssen. Und Stadtbürgermeister Marc Muchow nutzte die Situation, um bildhaft zu untermalen, worum es bei der nahenden Entscheidung ging: „Siehst du, wärst du auf der Haide gewesen, wäre das jetzt nicht passiert“, sagte er zu Edinger.

Der dritte Standort soll’s sein

Denn der Mobilfunkempfang ist dort, wo die Stadt zuletzt für das Neubaugebiet Im Schlüssel II Rekordbaulandpreise ausgerufen hat, ein echtes Ärgernis. Zunächst hatte ein Funkmast auf dem Bauhofgelände für Abhilfe sorgen sollen. Doch dann hatte sich herausgestellt, dass der Standort beileibe nicht so geeignet ist wie erhofft. Der zweite Standort, der die Zustimmung des Rats erhalten hatte – direkt an der Einfahrt zu Kupferberg und Haide –, wurde nun nach einem weiteren Vor-Ort-Termin erneut kassiert (unter anderem aus ästhetischen Gründen) und ist schräg über die Landstraße gewandert: Die spanische Telefónica, in Deutschland mit der Marke O2 vertreten, will dort noch im Jahr 2022 einen 35 Meter hohen Mobilfunkmast auf einem städtischen Grundstück gegenüber der Einfahrt auf den Kupferberg errichten.

Damit wären beispielsweise auch Im Schlüssel und der Bauhof stabil versorgt. Ob die neuerliche Lösung jetzt wahnsinnig ästhetisch daherkommen wird, das zweifelte zwar so manch Ratsmitglied an, an der Notwendigkeit einer besseren Mobilfunk- und Datenverbindung in dem Stadtgebiet hegte aber letztlich niemand Zweifel. Und so kann es demnächst losgehen, und es brechen bessere Mobilfunkzeiten an – zunächst nur für O2-Kunden, doch die Stadt legt bei der Vertragsgestaltung Wert darauf, dass auch andere Anbieter aufgeschaltet werden können.