Für Kirchheimbolanden ist es ein Rekordwert: 320 Euro wird ein Quadratmeter Baugrund im Neubaugebiet „Schlüssel 2“ auf der Haide kosten. Wie begründet sich der Preis?

Stadtbürgermeister Marc Muchow führt mehrere Argumente ins Feld. Das wichtigste: Bei starker Nachfrage und zu knappem Angebot, aber auch wegen steigender Erschließungskosten für Baugebiete dreht sich die Preisspirale allerorten nach oben. Dem kann und will sich die Stadt nicht verschließen, zumal, so Muchow, „Kirchheimbolanden ein attraktiver Wohnort“ und Einwohnerzuwachs willkommen ist. Neben Einheimischen sind es auch Menschen aus Ballungsräumen, die sich ihren in den Großstädten und deren nächstem Umland bereits unbezahlbaren Traum vom eigenen Haus erfüllen wollen. Doch auch sie werden wegen des Bauplatzmangels nur noch sehr eingeschränkt zum Zuge kommen. Beim Nachbarn Alzey etwa steht, wie auf der Internetseite der Stadt zu lesen ist, aktuell sogar kein städtischer Bauplatz zur Verfügung.

In Alzey ist’s teurer

In Kirchheimbolanden geht gerade noch was: 32 Bauplätze sind „Im Schlüssel 2“ auf der Haide erschlossen. Ein Gold-Stück also in jeder Hinsicht. Die Begehrlichkeit nach einem Bauplatz war entsprechend riesig, mehr als 200 Interessenten bisher, so dass bei der Vergabe das Los entscheiden muss. Der Run auf die Bauplätze schlägt sich nun im Preis, noch nachhaltiger jedoch im Bodenrichtwert für die Stadt nieder, worauf der Stadtbürgermeister verweist: Allein in den zurückliegenden beiden Jahren sei der Wert für Kibo um 60 Prozent gestiegen. Womit die Grundstücke bereits deutlichen Wertzuwachs erfahren haben. Auch im „Schlüssel 2“ sei aller Voraussicht nach von langfristigem Werterhalt oder sogar Wertsteigerung auszugehen.

Beim Blick in die Umgebung fühlte sich die Mehrheit des Stadtrats ebenfalls in ihrer Preisfestsetzung bestätigt: Im Raum Alzey, fast vor der Haustür, liegen Quadratmeterpreise bereits um die 500 Euro. Demgegenüber gelten die 320 Euro als „moderat“ für eine Kreisstadt. Dass einige Ratsmitgliedern für „Schlüssel 2“ dennoch keinen so großen Preissprung wollten, verhehlt Marc Muchow nicht. Zuletzt waren städtische Bauplätze in Kirchheimbolanden für 230 Euro zu haben, im ersten Bauabschnitt des „Schlüssel“ für noch weniger. Aber diese Zeiten, sieht nicht nur er so, sind wohl vorbei. Die Ratsmehrheit jedenfalls hat dem Preis in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt.

Muchow: Gibt günstigere Alternativen

„Sicher, wir sind da in einem Interessenkonflikt“, räumt Muchow ein, „wir wollen gerne junge Familien ansiedeln, und das Grundstück ist nicht das preiswerteste. Aber wir müssen auch an das Wohl der Stadt denken. Wenn ähnliche oder sogar deutlich höhere Preise gezahlt werden in der Region, müssen auch wir reagieren.“ Zumal es in Kirchheimbolanden mit der Reihenhaus-Bebauung auf dem früheren Schabler-Gelände auch eine Alternative für den etwas schmaleren Geldbeutel gebe.

Zum Wohl der Stadt agieren, das heißt: Der Verkauf von Bauplätzen spielt buchstäblich eine Schlüssel-Rolle für den Stadtsäckel, denn er gehört zu den wenigen eigenen Einnahmequellen und hilft, Aufgaben fürs Gemeinwohl zu schultern. So wird beispielsweise allein der anstehende Neubau des Kindergartens „Louhans“ etwa vier Millionen Euro kosten, erläutert Muchow.

Verkauf wohl ab Frühsommer

Im Stadtrat seien die Grundstückspreise nicht zuletzt in Relation zu den enorm gestiegenen Kosten für den eigentlichen Hausbau betrachtet worden, berichtet er weiter. Demnach schlägt nach Angaben von Fachleuten bereits ein Standardhaus ohne Schnickschnack mittlerweile mit 500.000 bis 600.000 Euro zu Buche. Im Verhältnis dazu sei der Grunderwerb der deutlich kleinere Punkt, merkt der Stadtbürgermeister an.

Ob dennoch angesichts des Spitzenpreises die bisher mehr als 200 Interessenten bei der Stange bleiben werden? Man wird es bald wissen, denn das Ausschreibungsverfahren, in dem sich die Interessenten in förmliche Bewerber verwandeln, steht bevor. Zu finden sein werden die erforderlichen Unterlagen unter anderem auf der Internetseite der Verbandsgemeinde. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird gesichtet, ob alle für die Vergabe der Bauplätze vorgeschriebenen Kriterien erfüllt sind. Drei entscheidende sind: Der Bewerber muss Käufer und Bauherr sein, binnen sechs Monaten nach dem Zuschlag das Grundstück erworben und nach zwei Jahren bebaut haben. Sollte mit dem Boden spekuliert werden, behalte sich die Stadt ein Rückkaufrecht vor, sagt Muchow. Alle Bewerber, die die Hürde Sichtung genommen haben, erhalten Losnummern und müssen dann auf Fortunas Gunst in der Verlosung hoffen. Der eigentliche Bauplatz-Verkauf, davon geht der Stadtchef aus, könnte bei komplikationslosem Ablauf im Frühsommer erfolgen.