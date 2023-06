Die Vollsperrung der Bundesstraße 48 in Schweisweiler wird – wie geplant – am Freitag, 9. Juni, aufgehoben. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mitteilt, soll die Alsenzstraße in Höhe des Bahnübergangs „im Laufe des Tages“ freigegeben werden.

Die B48 war in der Ortsdurchfahrt Schweisweiler seit 30. Mai voll gesperrt. Eine barrierefreie Fußgängerampel mit Bodenindikatoren für seheingeschränkte Menschen wurde neu gebaut. Die Kosten belaufen sich auf 55.000 Euro.