Sowohl die C- als auch die B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord erwachen aus ihrem Winterschlaf. Nach Nachholpartien vergangene Woche steht der offiziell erste Spieltag nach der Winterpause bevor. Für Tabellenführer SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach könnte es das nächste Schützenfest geben.

Nachdem vergangene Woche zwei Nachholpartien auf dem Programm standen, steigen auch die restlichen Mannschaften der Fußball B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord in die restliche Saison ein. Sowohl der SV Imsbach als auch der Ligaprimus aus Sippersfeld feierten vergangenes Wochenende einen Einstand nach Maß ins Fußballjahr 2024. Weil die Spieler aus dem ehemaligen Bergmannsdorf Imsbach die TSG Albisheim mit 6:2 besiegen konnten, hält die Elf von Spielertrainer Marcel Mehler Kontakt zum zweiten Tabellenplatz, der am Ende der Saison zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigen würde.

Nach dem frühen Treffer durch Lukas Bassong hielt die Kotysch-Elf lange gut mit, kassierte in Hälfte zwei dann aber weitere fünf Gegentreffer. Würde es den Imsbachern gelingen, ihre beiden Nachholpartien für sich zu entscheiden, würde das Team um Stürmer Ronny Königsamen lediglich zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten TuS Bolanden, liegen.

Solide Saison des TuS Dannenfels

Noch eine Nummer höher fiel der Sieg des FC Eiche gegen die SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II aus. Auf dem Hartplatz in Mannweiler setzte es eine 0:10-Niederlage für die Bezirksligareserve. „Für heute war das in Ordnung. In Sachen Aggressivität und Tempo geht aber sicher noch mehr“, bewertete Eiche-Coach Heiko Ackermann den Auftritt seiner Jungs. Eine Einstellung, mit der es für die anderen Teams sehr schwer werden dürfte, die Kombinierten noch von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Der Tabellendritte, die SG Münsterappel/Gerbach/Niederhausen, gastiert beim TuS Dannenfels. Das Team von Trainer Dennis Becker spielt vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass in den meisten Spielen der Hinrunde kein etatmäßiger Torhüter zur Verfügung stand, eine sehr solide Runde. Mit 17 Punkten belegen die Donnersberger den achten Rang und könnten dem Relegationsplatzanwärter aus dem Appeltal an einem guten Tag sicher ein Bein stellen.

In der C-Klasse will der SSV Dreisen punkten

Für das Kotysch-Team, die TSG Albisheim, geht es im Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Mannweiler darum, im 15. Saisonspiel eine zweistellige Punktezahl zu erreichen. Die junge Mannschaft um Kapitän Kevin Link belegt mit erst neun Punkten den elften Platz.

Im Mittelfeld der Tabelle befinden sich die TSG Kerzenheim und die SG Rockenhausen/ Dörnbach II. Der Aufsteiger als Kerzenheim konnte sich im Winter mit Ömer Beker die Dienste eines landesligaerfahrenen Spielers sichern. Auch deshalb dürfte der Aufsteiger, wenn auch die SG punktemäßig vor der TSG liegt, leicht favorisiert in das Duell gehen. Den Spieltag komplettieren der TuS Stetten gegen den SV Imsbach.

In der C-Klasse lauert der SSV Dreisen weiter auf seine ersten Saisonpunkte. Zuhause gegen den TuS Bolanden II könnte dies im Bereich des Möglichen liegen.