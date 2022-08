Einen Bücherflohmarkt veranstaltet der Rotary Club Kirchheimbolanden am Sonntag des Residenzfestes ab 10 Uhr vor dem Café Mandala. In diesem Jahr soll der Erlös des Flohmarktes der Tafel in Kirchheimbolanden gespendet werden. Nach Auskunft der Veranstalter ist von Kinderbüchern bis zu aktuellen Romanen und Krimis alles in großen Mengen vorhanden. Die Bücher werden gegen einen selbst gewählten Spendenbetrag abgegeben. Der Flohmarkt ist bereits seit zehn Jahren fester Bestandteil des Residenzfestes.