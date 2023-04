Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bradley Cooper wird am Donnerstagabend im Riesenformat auf dem Parkplatz vor dem Alzeyer Schwimmbad in ein gefährliches Spiel verwickelt, und Elyas M’Barek begegnet am Freitag in der Komödie „Nightlife“ seiner Traumfrau. Das Bali-Kino Alzey ist coronabedingt zum Autokino geworden. Auf dem Schotterplatz am Wartberg soll es in nächster Zeit täglich mindestens eine Vorstellung geben.

„Bis wir unser Kino am Bahnberg wieder öffnen dürfen“, soll das Angebot nach dem Wunsch von Luise Windisch vom Bali Alzey bestehen bleiben. Und von Anfang an wird