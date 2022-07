Aus dem Bilderverkauf seiner Debüt-Ausstellung „FarbenSpiel“ im Bürgerhaus Teschenmoschel übergab Klaus Hein in Dörrmoschel 2000 Euro an Pfarrer Sebastian Best. Der Betrag soll helfen, die anstehende Innensanierung der Protestantischen Kirche in Dörrmoschel – zu der auch die Gemeinde Teschenmoschel gehört – zu finanzieren. Die Kirche wurde 1712 von Pfalzgräfin Friederike Charlotte (1653-1712) gestiften. Für die Sanierung wird mit Kosten von 250.000 Euro geplant.

Klaus Hein war freudig überrascht, wie viele Menschen sich bei der dreitägigen Ausstellung in seiner früheren Heimatgemeinde für seine Bilder interessierten. Der jetzt in Rockenhausen wohnende Künstler und frühere Arzt übergab diese Geldspende nun gerne an einen dankbaren Pfarrer Sebastian Best.