Leichte Verletzungen erlitten hat ein 66-jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag bei einem Unfall auf der B47. Der Mann war nach Polizeiangaben mit seinem Wagen von Marnheim kommend unterwegs und wollte bei Dreisen nach rechts in Richtung Göllheim abbiegen. Im Einmündungsbereich musste er jedoch verkehrsbedingt abbremsen. Dies hat ein 45-Jähriger, der mit seinem Pkw nachfolgte, zu spät bemerkt und ist auf das Auto des 66-Jährigen aufgefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.