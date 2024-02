Die Firma Pfalz Connect aus Löllbach will in der Gemeinde Niedermoschel eigenwirtschaftlich für schnelles Internet sorgen. Das Unternehmen will das Projekt bei entsprechendem Interesse kurzfristig angehen. Pfalz Connect plant, die Glasfaserleitungen bis in die Häuser zu verlegen. Der Anschluss soll fürs Erste kostenlos erfolgen, wenn Hauseigentümer sich entschließen, auch einen Versorgungsvertrag mit Pfalz Connect abzuschließen. Spätere Anschlüsse würden weitaus teurer, informierte Ortsbürgermeister Gunter Keller. Über den Verfahrensablauf und die entsprechenden Tarife werde noch gesondert und umfassend informiert.