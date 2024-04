Seit etlichen Jahren gibt es Pläne für einen Aldi-Markt in Göllheim. Nun werden sie endlich umgesetzt. Gebaut werden soll für Aldi und KiK.

„Es gab bürokratische Hürden, weswegen sich die Ansiedlung von Aldi immer weiter verzögert hat“, sagt der Göllheimer Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller. Aldi habe aber immer betont, an den Göllheimer Plänen festhalten zu wollen. Und jetzt ist es definitiv so weit – die Bauarbeiten für den neuen Markt sind im vollen Gang. Gebaut wird auf der freien Fläche zwischen dem Wasgau-Markt und dem ehemaligen Forsthaus.

Wie eine Sprecherin von Aldi Süd mitteilte, wird der Markt nicht von Aldi selbst gebaut, vielmehr will der Discounter als Mieter einziehen. Ein weiterer Mieter wird offenbar die Bekleidungskette KiK sein. Mit dem Rohbau soll im Mai begonnen werden. Die Verkaufsfläche wird rund 1050 Quadratmeter umfassen und nach neuestem Design ausgestattet sein. Der Fokus werde noch deutlicher auf frischen Lebensmitteln liegen. „Dazu zählen die reiche Auswahl an teils gekühltem Obst und Gemüse sowie Frischfleisch und Fisch direkt am Eingang“, so die Aldi-Sprecherin. Zusätzlich werde die neue Filiale mit einer großen Photovoltaik-Anlage ausgestattet.

Dieter Hartmüller freut sich über die Abrundung des Angebots in seiner Gemeinde: „Mit Aldi, Wasgau, dem Netto-Markt sowie Rossmann haben wir für die Zukunft ein sehr gutes Angebot für Göllheim und das Umland.“