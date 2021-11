Förderverein der Feuerwehr spendet für Flutopfer

6000 Euro überwies der Feuerwehr-Förderverein aus Kriegsfeld auf das Spendenkonto VG-Feuerwehr zugunsten der Flutkatastrophe in Dernau hin. Dort war die Kriegsfelder Wehr Mitte Juli im Einsatz und es entstanden in dieser Zeit Verbindungen ins Ahrtal. Das Geld, das jetzt gespendet wurde, stammt aus den Einnahmen des Corona-Schnelltestzentrums, welches bis Ende Juli von der Feuerwehr und weiteren Freiwilligen in Kriegsfeld unter der Leitung von Lars Kaufhold betrieben wurde.

ld. Vergangenen Freitag fand die Mitgliederversammlung des Fördervereins der freiwilligen Feuerwehr im Feuerwehrgerätehaus Kriegsfeld statt. Der 1. Vorsitzende Gregor Bertram und der 2. Vorsitzende und zugleich Wehrführer der Kriegsfelder Wehr Torsten Kaul berichteten über die Aktivitäten und Einsätze im vergangenen Jahr. Ganz besonders freute man sich auf das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, kurz HLF 10, welches seit letztem Jahr in Kriegsfeld im Einsatz ist und das bisherige Löschgruppenfahrzeug nach rund 25 Jahren ablöste.

Bei den Neuwahlen

Vorsitzender: Gregor Bertram, 2. Vorsitzender: Torsten Kaul, Schriftführerin: Mandy Kaul, Kassenwart: Steffen Mandler, Beisitzer: Nils Rockenbach, Eric Weyrauch und Tom Kirchner. Die Kassenprüfer Kerstin Becher und Michael Stephan stellten sich nicht mehr zur Wahl. Sie waren seit Gründung des Vereins in 2009 im Amt. Neu gewählt wurden hier: Björn Busch und Lars Kaufhold.