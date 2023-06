Seit 2009 ist das Neubaugebiet am Ortsausgang von Obermoschel Richtung Dreiweiherhof/Hallgarten fest geplant, in den vergangenen beiden Jahren hat es die Pfalzwerke AG im Auftrag der Stadt privat erschlossen. 21 Bauplätze können nun bebaut werden. Neu festgesetzt wurde vom Stadtrat nun, dass es ein Regenrückhaltebecken mit einer Wallanlage geben wird. Bei den Hauptgebäuden sowie den Nebengebäuden sind künftig Dachneigungen von null bis 40 Grad zulässig. Zulässig ist auch eine höhere Traufhöhe bis zu 6,50 Meter. Wie Stadtbürgermeister Ralf Beisiegel im Nachgang zur Sitzung auf Anfrage informierte, sind von den 21 Bauplätzen mittlerweile neun verkauft. Der Preis liegt pro Quadratmeter bei 160 Euro bei voller Erschließung, so Beisiegel.