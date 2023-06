Eine Hüpfburg in Form eines Traktors, Tanzauftritte und Essensstände aus Frankreich. Weitersweiler erwartet 3000 bis 5000 Menschen, die zum Bauernmarkt kommen und lässt sich dafür einiges einfallen.

Mit 120 Ständen werden am Sonntag in Weitersweiler die Straßen füllen – denn ab 10 Uhr beginnt der siebte Deutsch-Französische Bauernmarkt. Die Standbesitzer aus Deutschland und Frankreich verkaufen Holzspielsachen, Salami, Käse, Flammkuchen, Buttergebäck aus der Bretagne, Strohhüte und mehr. Es wird auch französisches Essen aus dem Elsass, Schmuck und Seife angeboten, um nur einige Beispiel zu nennen.

Die Aufstellung der zahlreichen Stände fordert viel Planung. Für alle müssen passende Plätze gefunden werden – damit zum Beispiel nicht drei Salamiverkäufer nebeneinanderstehen. „Manche Stände, die schon bei vergangenen Bauernmärkten dabei waren, möchten gerne den gleichen Platz wie letztes Jahr. Auch das macht die Planung noch etwas komplexer“, erzählt Gerit Röhl vom neunköpfigen Planungsteam. Seit November 2022 kümmern sich Katrin Busch, Sabine Herr, Gerit Röhl, Bettina Ulrich, Andreas Burgey, Thorsten Ludwig, Peter Willenbacher und Bürgermeister Thomas Busch darum, dass der Bauernmarkt am 18. Juni stattfinden kann.

Parkplätze auf Wiesen

Für das Planungsteam gab es auch einiges zu tun. Jeder hat eigene Aufgabenbereiche. Von Logistik über Sponsoren bis hin zu der Bewirtung musste alles vorbereitet werden. Das Dorf packt mit an. So haben die Landwirte am Ortsrand ihre Wiesen als Parkflächen bereitgestellt und gemäht. Von da aus können die Besucher zum Bauernmarkt laufen. Fahrräder können im Neubaugebiet abgestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr übernimmt die Einweisung der Autos (das Parken ist kostenlos, die Feuerwehr freut sich über eine Spende). 50 Helfer bauen Bühnen und Tische im Ort auf und später wieder ab. Insgesamt gibt es 13 Sponsoren, die den Bauernmarkt unterstützen.

„Man spürt die Euphorie im Dorf, die Leute freuen sich auf den Bauernmarkt. Man kann am Sonntag gar nichts anderes vorhaben“, sagt Ortsbürgermeister Thomas Busch. Er erwartet 3000 bis 5000 Besucher im 500-Einwohner-Dorf Weitersweiler. „Unser Bauernmarkt ist ein Top-Event im Kalender des Donnersberger Lands“, erzählt das Planungsteam stolz.

Clownin für Kinder

Dass ungefähr zehn Prozent der Stände auf dem Bauernmarkt aus Frankreich kommen, ist kein Zufall. Die Gemeinde Weitersweiler hat eine Partnergemeinde im Elsass: Weiterswiller. In der Grundschule Göllheim gibt es eine Schülerbegegnung mit den französischen Schülern. Dafür machen die Schüler einen Tagesausflug nach Weiterswiller. In den vorherigen Jahren wurde mit dem Gewinn aus dem Bauernmarkt die Busfahrt zur französischen Partnerschule finanziert.

Neben den Ständen hat das neunköpfige Planungsteam ein Programm auf die Beine gestellt, das auf verschiedenen Plätzen im Ort stattfindet. So treten am Nachmittag zwei Tanzgruppen auf und ab 12 Uhr singt das Duo Silberstrand französische Chansons. Für die kleinen Gäste kommt die Clownin Mirzel auf den Spielplatz, in der Leseecke werden Geschichten erzählt und es wird eine Hüpfburg in Form eines Traktors aufgestellt. Außerdem gibt es ein Rennen mit ferngesteuerten Autos und ein Strohballenrennen.

Auf die Kinder wartet eine besondere Hüpfburg. Foto: Manuel Herr

Rehkitzrettung miterleben

Um Werbung zu machen, hat das Planungsteam im Vorfeld Flyer verteilt und Plakate aufgehängt. Auch über Facebook wurden regelmäßig Bilder veröffentlicht seit einem Monat sogar jeden Tag. „Über 1000 Interessierte haben sich die Beiträge angeschaut“, erzählt Andreas Burgey, der sich unter anderem um die digitale Öffentlichkeitsarbeit gekümmert hat. Auch auf der Geschwindigkeitsanzeige, die am Ortseingang steht, wird angezeigt, dass am 18. Juni der Bauernmarkt stattfindet. Diese wurde übrigens mit dem Gewinn eines vorherigen Bauernmarkts bezahlt.

Besondere Vorführungen gibt es um 13 und 15 Uhr auf dem Mehrgenerationenplatz. Dort stehen zwei Rehkitzretter auf der Bühne, die Zuschauer können eine simulierte Rehkitzrettung miterleben. Rehkitzretter suchen mit Drohnen die Felder ab, bevor die Landwirte zum Mähen rausfahren. Mithilfe von Wärmebildkameras finden sie die Jungtiere und sorgen dafür, dass sie aus dem Feld laufen, bevor ihnen etwas passiert.

Das Planungsteam hofft auf viel Sonnenschein. Da es recht warm werden soll, können die Kinder den Wasserspielplatz am Bürgertreff nutzen. „27 Grad, Sonne und kalte Getränke“, das prophezeit Bürgermeister Thomas Busch für den Bauernmarkt in Weitersweiler. Wie das ganze Planungsteam ist er stolz, dass nach der langen Organisation der siebte Deutsch-Französische Bauernmarkt am Sonntag stattfinden kann.