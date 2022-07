Mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro unterstützt der Lions Club Winnweiler-Nordpfalz die Kinder- und Jugendarbeit des Gesangvereins 1860 Münchweiler. Den Scheck haben Präsident Markus Roth und Jost Haneke vom Lions Club an Vereinsvorsitzende Heilwig Dietrich überreicht. Mit dem Geld wird unter anderem die Aufführung des Musicals „Coco Superstar“ durch den Kinderchor „S(w)inging Kids“ unter der Leitung von Sonja Knobloch am Freitagabend im Rockenhausener Schlosspark finanziert. Die Veranstaltung war Teil der von der Stadt organisierten Kultur-Reihe „Sommer-Zeit“.

Dietrich dankte für die Spende und betonte, dass die „S(w)inging Kids“ während der Pandemie sogar einen Zuwachs an Sängerinnen und Sängern verzeichnen konnten. Roth sagte, dass es dem Lions Club wichtig sei, Kinder und Jugendliche in ihrer musikalischen Entwicklung zu unterstützen. Gerade das ehrenamtliche Engagement des Gesangvereins Münchweiler sei förderwürdig. Mit auf dem Bild sind der Rockenhausener Stadtbürgermeister Michael Vettermann und Rolf Wuttke.