1000 Euro, der Erlös des Benefizkonzerts „Kids singen Weihnachtslieder mit ,New Shoes’“, sind als Spende an die Kirchheimbolander Tafel gegangen.

Am 23. Dezember hatte der Gewerbeverein „Pro Kibo“ im Rahmen des „Weihnachtszaubers“ auf dem Römerplatz zum Benefiz-Singen für Kinder mit „New Shoes“ eingeladen. Dabei wurde unter den Teilnehmern und Mitwirkenden Geld für die Kirchheimbolander Tafel gesammelt. Der Spendenbetrag von 1000 Euro wurde am 30. Januar übergeben, verbunden mit einem großen Dankeschön an alle, die dem Schmuddelwetter getrotzt und kräftig mit „New Shoes“ Weihnachtslieder gesungen hatten.

Dass letzten Endes ein solch großer Betrag zusammenkam, ist nicht zuletzt Monika Sandmeier zu verdanken: Sie bat um Spenden von Scheinen, weil das „im Spendenglas nicht so scheppert“. Der Plan ging auf, und Winfried Werner, Vorstand der Tafel Kirchheimbolanden, nahm die Spende mit Freude entgegen. Mit diesen 1000 Euro könnten zusätzlich Lebensmittel für vier Wochen gekauft werden, um die aktuell 450 Tafelkunden zu versorgen, sagte Werner.

Wiederholung in diesem Jahr

Das Team Weihnachtszauber, bestehend aus „Pro Kibo“, dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kirchheimbolanden, Kibo Media, dem Tanzclub Grün-Weiß Kirchheimbolanden und Kibosound Veranstaltungstechnik, war sich einig, dass die Veranstaltung ein großer Erfolg und eine gute Sache war. Deshalb soll sie beim „Weihnachtszauber“ in diesem Jahr wiederholt werden. Auch „New Shoes“ werden dann wieder mit von der Partie sein.