Zuversicht vermitteln, Licht in die dunkle Zeit bringen. Gerade jetzt ist das so wichtig. Das finden auch die Dürkheimer Ortsvorsteher. Die Beleuchtung zur Weihnachtszeit soll trotz oder gerade wegen Corona erstrahlen. An manchen Stellen sogar heller denn je.

Es ist in den verschiedenen Ortsteilen noch ein bisschen heller geworden als im vergangenen Jahr. Zwar müssen die Adventsveranstaltungen ausfallen, aber der Lichterglanz soll die Bürger zu Spaziergängen