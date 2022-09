Personal ist in der Gastronomie und bei Schaustellern schon länger schwer zu finden. Doch so schlimm wie jetzt war es laut Standbetreibern noch nie. Einige sind noch auf der Suche. In diesem Jahr werden die Personalprobleme auch den Besuchern auf dem Wurstmarkt auffallen. Laut Christoph Glogger, Bürgermeister Bad Dürkheim, kommen einige der Standbetreiber, die seit Jahrzehnten immer dabei waren, nun nicht mehr. Auch die Budenbetreiber selbst machen sich Sorgen, denn ihnen fehlt teilweise die Hälfte des Personals. Auch sie haben deshalb Veränderungen geplant. Hier geht’s zum Artikel.