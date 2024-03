Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Gegen die Untersagung der Musikveranstaltungen in Alex Weinlounge in Herxheim am Berg hat der Rechtsanwalt des Betreibers Widerspruch eingelegt. Das hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitgeteilt. Nun befasst sich das Verwaltungsgericht Neustadt mit der Verfügung, die von der Kreisverwaltung am 19. Februar erlassen wurde.

Mit seinem Widerspruch möchte der Betreiber erreichen, dass die Verfügung der Kreisverwaltung eine aufschiebende Wirkung bekommt und er damit die Musikpartys wieder veranstalten darf, bis die Sache