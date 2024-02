Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wasserverlust im Leitungsnetz der Verbandsgemeindewerke Freinsheim war 2023 weitaus geringer als im Vorjahr. Das hat Werkleiter Felix Haller in einer Sitzung des VG-Werkausschusses berichtet. In Herxheim am Berg und Dackenheim fließt am meisten Wasser ab, am geringsten ist der Verlust in Erpolzheim.

844.466 Kubikmeter Wasser wurden 2023 nach Angaben von Haller aus Brunnen gepumpt, weitere 4916 Kubikmeter von der Friedelsheimer Gruppe und aus Grünstadt gekauft. Diesen 849.382 Kubikmeter stehe eine verkaufte