Das Karlsruher Büro Team für Technik arbeitet seit Anfang Februar an der kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Bad Dürkheim. Zu den ersten Schritten gehört eine Online-Bürgerbefragung. Dazu lädt die Stadtverwaltung ab Donnerstag ein. Die Befragung läuft bis zum 10. März. Dabei wird die aktuelle Wärmeversorgung der Stadt untersucht. Ziel sei die Entwicklung einer Strategie, wie die zukünftige Wärmeversorgung bedarfsgerecht, effizient und nachhaltig gestaltet werden könne, so die Stadtverwaltung.

Die Umfrage richte sich sowohl an Eigentümer als auch an Mieter. Eine rege Teilnahme liefere wertvolle Informationen und sei von großer Bedeutung für die kommunale Wärmeplanung. Ab Donnerstag ist die Umfrage im Internet unter dialog.bad-duerkheim.de freigeschaltet. Wer nicht online teilnehmen möchte, kann sich an die Klimaschutzmanagerinnen der Stadt unter Telefon 06322 9352133 oder E-Mail an klimaschutz@bad-duerkheim.de wenden.