Die Stadt Bad Dürkheim hat die Entscheidung, drei Straßen umzubenennen, vertagt. Das hat Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) in einer Sitzung des Seebacher Ortsbeirats gesagt. Demnach soll es zunächst im Januar des kommenden Jahres eine Bürgerversammlung geben, in der Anwohner der betroffenen Straßen zu Wort kommen sollen. Eine endgültige Entscheidung könnte dann in einer Sitzung des Stadtrats im Februar fallen, so Glogger. Ursprünglich sollte im Dezember darüber diskutiert und entschieden werden, ob die Philipp-Fauth-Straße, die Karl-Räder-Allee und die Maler-Ernst-Straße einen neuen Namen bekommen sollen. Alle drei Namensgeber haben laut Stadt – in verschiedener Ausprägung – dem NS-Regime nahegestanden. Nachdem die Pläne zur Umbenennung Ende Oktober bekannt wurden, regte sich Widerstand gegen das Vorgehen, vor allem aber Kritik an der Verfahrensweise. So hatte Seebachs Ortsvorsteher Günter Eymael kritisiert, dass Ortsbeirat und Anwohner nicht eingebunden worden seien. In Seebach liegt die Karl-Räder-Allee. In der geplanten Einwohnerversammlung soll es um alle drei Straßen gehen.