Seit kurzem ist der „Freundeskreis Wachenheimer Serenade“ – nach vielen Jahren, in denen man mit Leihinstrumenten operierte – stolzer Besitzer eines eigenen Flügels. Dieser gelangt am kommenden Samstag, 16. März, bei einem Duo-Konzert in der Ludwigskapelle nun zum ersten öffentlichen Einsatz.

Mit 20 Fingern auf 88 Tasten präsentiert sich dabei das „Klavierduo Onyx“, das aus Jonas Gleim, der ursprünglich aus Ludwigshafen stammt, und Marie-Thérèse Zahnlecker besteht, die beide nach ihrem Studium in Würzburg die unterfränkische Metropole zu ihrem Lebensmittelpunkt gewählt haben. In Wachenheim stellen sie unter dem Titel „Tastentänze“ ein Programm mit vierhändiger Klaviermusik von Johannes Brahms (Walzer-Miniaturen), Claude Debussy (Petite Suite), Igor Strawinsky („Pétrouchka“) und Samuel Barber („Souvenirs“) vor. Sowohl „Pétrouchka“ als auch „Souvenirs“ sind im Ursprung Ballettmusiken – der Titel „Tastentänze“ erscheint daher mehr als berechtigt. Gleim, Jahrgang 1994, konzertiert als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter in ganz Deutschland. Zahnlecker hat seit 2021 einen Lehrauftrag an der Würzburger Musikhochschule inne und ist Leiterin eines Kammermusikfestivals in derselben Stadt.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten (21/14 Euro, Kinder unter 12 Jahren frei) über die Touristinformation der Stadt Wachenheim (06322 9580801, touristinfo@vg-wachenheim.de), den Freundeskreis (06322 956971 oder 66574) oder www.wachenheimer-serenade.de.