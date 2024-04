Die Einrichtung und der Betrieb eines Seniorenbusses stehen auf der Tagesordnung des Sozialausschusses am Donnerstag, 18. April, 16 Uhr. Die Koalition aus SPD, Grünen und FWG hatte im vergangenen Jahr die Einführung eines Seniorenbusses in Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins beantragt. Die Verwaltung möchte die Agentur Landmobil mit der Begleitung des Vorhabens beauftragen. Ein Vertreter der Agentur wird das Angebot am Donnerstag vorstellen. Das Auftragsvolumen würde bei rund 19.600 Euro brutto liegen. Außerdem steht unter anderem die Bedarfsplanung für das Kita-Jahr 2024/2025 auf der Tagesordnung des Ausschusses.