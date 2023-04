Nachdem bereits zahlreiche Kommunen Resolutionen gegen die EU-Pläne zum Pestizidverbot in Schutzgebieten verabschiedet haben, ist jetzt auch der Freinsheimer Verbandsgemeinderat nachgezogen. Dagegen stimmten zwei Vertreter der Grünen sowie Edwin Schrank (FDP), Ehrenpräsident des Weinbauverbands der Pfalz. In der Verbandsgemeinde liegen große Flächen der Wein- und Obstbauflächen in Schutzgebieten, heißt es in der Resolution. Durch das geplante Verbot werde der Wein- und Obstbau auf diesen Flächen unmöglich gemacht. Winzern und Obstbauern würde die Existenzgrundlage entzogen. Bei der Ausweisung von Schutzflächen sei zugesagt worden, dass damit keine weiteren Einschränkungen verbunden seien, erinnerte CDU-Fraktionsvorsitzender Fred Krebs. Zwar würde die Verordnung nicht für FFH- und Natura 2000-Gebiete gelten, doch seien andere Flächen in der Verbandsgemeinde betroffen, sagte Susanne Fliescher (SPD). Man könne dazu beitragen, „die Stimme Deutschlands zu verstärken“, meinte sie. Mit den Worten „steter Tropfen höhlt den Stein“, forderte Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) die Ratsmitglieder dazu auf, die Resolution zu unterstützen. Die Resolution komme zum falschen Zeitpunkt, meinte Gerhard Löffler (Grüne). Der Entwurf werde in der jetzigen Form sowieso nicht beschlossen.