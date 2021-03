Seit Montag hat jeder Bürger einmal pro Woche das Recht auf einen kostenlosen Schnelltest. Jede Kommune entscheidet selbst, ob und wo ein Testzentrum aufgebaut wird. Welche Möglichkeiten es in Bad Dürkheim und den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim schon gibt – und was geplant ist.

Manche Kommunen im Kreis errichten eigene Schnelltestzentren, andernorts werden die Angebote bei Ärzten und Apothekern ausgeweitet. In Bad Dürkheim kooperiert die Stadt mit dem Testzentrum des Evangelischen Krankenhaus in einem Gebäude im Stadion Trift in der Jahnstraße. Es wurde Ende Dezember eingerichtet, um Menschen, die vom Gesundheitsamt oder einem Hausarzt als Kontaktperson ersten Grades ermittelt und kontaktiert wurden, einen PCR-Test zu ermöglichen. „Die Stadt Bad Dürkheim hat uns angesprochen, ob wir in Zusammenarbeit mit ihr zusätzlich auch die Antigen-Schnelltests durchführen können. Dazu sind wir gerne bereit, um einen weiteren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise zu leisten“, sagte Krankenhaussprecherin Susanne Liebold. Das Angebot ergänze die Schnelltests bei Hausärzten und Apotheken.

Bei einem positiven Testergebnis werde der oder die Getestete umgehend über den Befund informiert, so Liebold. Die Mitarbeitende, die den Schnelltest vornimmt, biete an, den vom Gesundheitsamt geforderten anschließenden PCR-Test sofort durchzuführen. „So können im Schnelltest positiv Getestete einen weiteren Weg vermeiden“, erklärt Liebold.

Personal schulen und auch impfen

1000 Schnelltests hat die Stadt über das Landesamt Jugend und Soziales und den Kreis für das Testzentrum beschafft. „Das hat sehr gut funktioniert“, lobt der geschäftsführende Beamte Lars Pletscher. Zudem habe er alle Ärzte und Apotheken in der Stadt angeschrieben und angefragt, ob sie die kostenlosen Schnelltests anbieten können, sagt Pletscher. Die Angebote werden auf der Website der Stadt verzeichnet.

Die Verbandsgemeinde Freinsheim setzt beim kostenlosen Testen für alle Bürger auf die Ärzte in der VG, sagt Pressesprecher Jörg Heidemann: „Für Mittwoch ist eine Videoschalte mit unseren Ärzten geplant. Wir hoffen, dass sich viele daran beteiligen.“ Dabei sollten vor allem Verfahrensfragen geklärt und die Kapazitäten abgefragt werden. „Es gibt noch zu viele Fragezeichen“, so Heidemann. Dazu stehe die Verwaltung auch in Kontakt mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Unter anderem müsse das Personal entsprechend geschult und auch geimpft sein, ergänzt Heidemann.

Nicht genug Freiwillige für eigenes Testzentrum

Noch ist nicht klar, wo und wann ein Testzentrum in der Verbandsgemeinde Wachenheim entstehen wird. „Aber wir sind dran“, sagt Marc Weigel. Derzeit sei die Verwaltung dabei, zu prüfen, ob nicht mit einer Institution wie etwa einer Apotheke kooperiert werden könne, so der Leiter des Ordnungsamts.

Ansonsten müsste die Verwaltung ein eigenes Testzentrum einrichten. Dafür stünden derzeit allerdings nicht ausreichend Freiwillige zur Verfügung. Als Standort könnte sich Weigel auch einen Platz im Freien vorstellen, bei dem die Menschen, im Auto sitzend getestet werden, dies sei aber noch zu prüfen. Wenn in der Verbandsgemeinde Freiwillige testen, sei zudem zu bedenken, dass diese zunächst unterwiesen und idealerweise vorher geimpft werden müssten, so Weigel.

Auf der Liste des Landes Rheinland-Pfalz ist derzeit die Praxis von Petra Kub-Csizi für kostenlose Schnelltests angegeben. Laut Weigel werden auch in der Praxis von Robert Tesnau und der Wachenheimer Burg-Apotheke Schnelltests angeboten.

Für einen Schnelltest in einem Testzentrum oder einer Apotheke gilt eine wichtige Voraussetzung: Getestet werden kann nur, wer symptomfrei ist. Wer Symptome einer Erkältung oder Infektion mit dem Coronavirus aufweist, muss seinen Hausarzt kontaktieren.

Zur Sache: Schnelltests in der Region

Wer sich im Dürkheimer Testzentrum im Stadion testen lassen möchte, schreibt an testzentrum-bd@diakonissen.de eine kurze E-Mail mit seiner Telefonnummer. Es folgt ein Rückruf zur Terminvereinbarung. Alternativ möglich ist eine telefonische Kontaktaufnahme unter 06322 6076716 (dienstags bis donnerstags, 10 bis 16 Uhr, und freitags, 10 bis 13 Uhr). Das Testzentrum ist montags von 10 bis 14 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Übersichten über weitere Testmöglichkeiten in der Region gibt es im Internet unter www.bad-duerkheim.de (Reiter Bürgerservice), unter www.kreis-bad-duerkheim.de oder unter corona.rlp.de.