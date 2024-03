Weil die Fäkalienhebeanlage im Rathaus droht, ihren Dienst zu versagen, hat der Weisenheimer Rat am Donnerstag den Ersten Beigeordneten Klaus Mathis (FWG) beauftragt, den Austausch der Anlage zu veranlassen. Das wird rund 10.000 Euro kosten. Die Politiker waren sich einig, dass „Gefahr in Verzug ist“, wie Susanne Fliescher (SPD) es ausdrückte. Falle der zweite Motor aus, nachdem der erste schon kaputt ist, müsste wohl das Rathaus geschlossen werden – mit Folgen für Sitzungen politischer Gremien, Treffen der Landfrauen und eventuell den angekündigten Einzug eines neuen Pächters in den Pfälzer Hof. Laut Mathis möchte im Sommer Mauros Steak & Pasta die leerstehende Gastronomie in der Ortsmitte übernehmen.