Seit einer Woche funktioniert der Geldautomat bei der Postbank in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim nicht: Das melden RHEINPFALZ-Leser der Redaktion – und sie schieben frustriert hinterher: „Mal wieder.“ Ständig zu den Discountern Aldi oder Lidl fahren zu müssen, um an Bargeld zu gelangen, nerve einfach. Sie vermissen weitere Alternativen. Banksprecher Hartmut Schlegel bestätigt auf Nachfrage den Ausfall des Geldautomaten seit dem 8. März. Beim ersten Reparaturversuch habe sich herausgestellt, dass das Gerät einen schwerwiegenden Softwarefehler hatte, weshalb es neu installiert werden musste. „Jetzt muss noch ein Technikereinsatz vor Ort erfolgen. Unser technischer Dienstleister hat dafür Montag, 18. März, eingeplant“, informiert Schlegel.

Kunden, die den Cash Back-Bargeldservice im Einzelhandel nicht nutzen wollen, könnten stattdessen zur Shell-Tankstelle in Wachenheim, Weinstraße 92 A, gehen. „Dort bekommen sie Bargeld, auch ohne zu tanken“, sagt er.