Die in verschiedenen Whatsapp-Gruppen kursierenden Meldungen über einen Mann, der im Umfeld der Grund- und der Gesamtschule in Wachenheim Kinder anspricht, entsprechen nach Erkenntnissen der Polizei nicht den Tatsachen. Das sagte Daniel Mischon, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage.

Der Vorfall, auf den sich die Gerüchte beziehen, soll sich laut Polizei am Mittwoch ereignet haben. „Nach bisherigem Ermittlungsstand ist im Endeffekt von den Meldungen nicht viel übrig geblieben“, erklärte Mischon. Auch der Verdacht gegen den Fahrer eines weißen Transporters habe sich als unbegründet herausgestellt. Dennoch werde weiter ermittelt.