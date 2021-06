Mit einer Spende in Höhe von 15.000 Euro unterstützt die Bürgerstiftung Omega die Hospiz- und Palliativversorgung. Je 5000 Euro erhalten die Palliativstation im evangelischen Krankenhaus, das Hospiz sowie der Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungs-Stützpunkt Bad Dürkheim (SAPV) des Palliativnetzes Süd- und Vorderpfalz.

Alle drei Einrichtungen sind in Trägerschaft der Diakonissen Speyer und arbeiten eng zusammen. „Diese großzügige Spende kommt direkt der Versorgung von schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase zugute“, sagt Dietmar Kauderer, Vorstandsmitglied der Diakonissen Speyer, der die Spende entgegennahm. „Dafür möchte ich mich herzlich bei der Bürgerstiftung Omega bedanken“, so Kauderer. Andreas Brückner, Chefarzt und Leiter der Palliativstation im evangelischen Krankenhaus, freut sich über die Unterstützung: „Jährlich betreut unser spezialisiertes Ärzte-, Pflege- und Seelsorgeteam fachabteilungsübergreifend mehr als 250 unheilbar erkrankte Patienten aus der gesamten Pfalz. Die Spende unterstützt unsere Arbeit enorm.“

Auf spezielle Bedürfnisse eingehen

Nicht alle Kosten des Hospizes würden von den Pflege- und Krankenkassen übernommen, berichtet Ulrike Grüner, Leiterin des Hospizes. Zuwendungen wie von Omega würden dabei helfen, die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der schwerkranken Gäste zu erfüllen.

Gründung 2004

Die Bürgerstiftung OMEGA wurde 2004 von dem OMEGA Freundes- und Förderkreis e.V. mit dem Ziel gegründet, die Arbeit der Palliativstation im Evangelischen Krankenhaus langfristig zu sichern. „Mit unserer Spende möchten wir die wichtige Palliativversorgung in Bad Dürkheim und Umgebung unterstützen, damit schwerstkranke Menschen mit begrenzter Lebenserwartung die für sie bestmögliche Versorgung erhalten können – sowohl stationär als auch ambulant“, begründet Wolfgang Lutz, Vorsitzender des Stiftungsrates, dem außerdem Thomas Distler (Vorstandsmitglied der Sparkasse Rhein-Haardt) und Bernd M. Kirsch angehören, das Engagement der Stiftung.