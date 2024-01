Großer Bahnhof für die Bürgermeisterin: Natalie Bauernschmitt (CDU) hat bei ihrem ersten Neujahrsempfang über 1000 Bürgerinnen und Bürger in der Dürkheimer Salierhalle begrüßt. Seit Anfang Januar ist die 34-Jährige als Nachfolgerin von Christoph Glogger (SPD) im Amt. Sie freue sich über das große Interesse an der Stadt, sagte sie mit Blick auf den gut gefüllten Saal. Sie wünschte den Dürkheimerinnen und Dürkheimern ein gutes Neues Jahr. „Möge es von viel Glück, Frieden und Gesundheit geprägt sein.“ In einem Ausblick stellte Bauernschmitt Projekte und Pläne fürs laufende Jahr vor. Dabei legte sie ein besonderes Augenmerk auf die Jubiläen im Jahr 2024. So werde etwa das Salinarium in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiern. Zwölf Millionen Menschen hätten das Bad seit Eröffnung besucht. „Ich kann schon verraten, dass es um den 14. April herum Veranstaltungen und Jubiläumsfeierlichkeiten geben wird“, so Bauernschmitt.

Musikalisch begleitet wurde der Abend von der Stadtkapelle unter der Leitung von Julian Leopold. Unterstützt wurden die Musiker von Sänger Benjamin Penna. Für ein Zwischenspiel sorgten die Kinder von Just Music, sie sind die Nachwuchsmusiker der Stadtkapelle.