Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nadelklappern in netter Runde: Die Dürkheimerin Renate Rettich und Tina Matzerath aus Forst haben in Bad Dürkheim einen Handarbeitstreff initiiert. Er soll künftig jeden ersten Samstag im Monat im Naturfreundehaus Grethen-Hausen stattfinden. Neben dem Spaß am gemeinsamen „Knoddeln“ soll dabei der Nachhaltigkeitsgedanke an erster Stelle stehen.

Gerne Handarbeiten gemacht hat Renate Rettich schon immer. Beim Stricken von Socken und Pullis und beim Quilten aufwendiger Patchwork-Arbeiten findet die Lehrerin Ruhe und Entspannung. „Es