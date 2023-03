Bei einer Verkehrskontrolle in Kallstadt hat die Polizei am Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr gleich mehrere Fahrer erwischt, die während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon nutzten. Sowohl eine 39-Jährige als auch ein 45-Jähriger müssen jetzt mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen.

Vor diesem Hintergrund betont die Polizei, dass Ablenkungen am Steuer nach wie vor eine häufige Unfallursache sind. Sie rät deshalb, beide Hände während der Fahrt ans Lenkrad zu nehmen, unnötige Ablenkungen zu vermeiden und die volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten.