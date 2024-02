Die Frostschäden auf der L522 zwischen Herxheim und Weisenheim am Berg werden vor dem ohnehin geplanten Ausbau nicht provisorisch ausgebessert. Das hat der Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Speyer, Martin Schafft, am Freitag auf Anfrage mitgeteilt. Deshalb bleibt die Strecke bis auf Weiteres gesperrt.