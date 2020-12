Am Evangelischen Krankenhaus werden derzeit acht Covid-19-Patienten behandelt. Drei davon werden auf der Intensivstation versorgt, eine dieser Personen wird beatmet. Das hat Pressesprecherin Susanne Liebold auf Anfrage mitgeteilt. Insgesamt verfügt die Einrichtung über elf Intensivplätze. „Wie in anderen Kliniken der Region sind auch unsere Intensivkapazitäten zurzeit regelmäßig gut ausgelastet. Vor diesem Hintergrund ist es zentral, ein weiteres Ansteigen der Infektionen und somit eine mögliche Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden“, sagt Liebold. Die Ärzte des Dürkheimer Krankenhauses appellieren deshalb eindringlich an die Menschen, Kontakte zu reduzieren, in geschlossenen Räumen regelmäßig zu lüften, die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Niesetikette zu beachten.

Weitere Fälle im Haus Nikolas

Im Seniorendomizil Nikolas Freinsheim sind unterdessen weitere zwölf Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, wurden in der Einrichtung mehrere Kontaktpersonen getestet, nachdem ein Bewohner positiv getestet worden war und ein Mitarbeiter einen positiven Schnelltest hatte.

Die Erkrankten bleiben laut der Behörde nun in ihren Zimmern und werden einzeln mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter gepflegt – dazu gehört das Tragen von FFP2-Masken. Die Besuche in der Pflegeeinrichtung sind eingeschränkt worden.

31 Neuinfektionen

Im Vergleich zum Montag gab es laut Kreisverwaltung 31 Neuinfektionen. Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 106,2. Seit Beginn der Pandemie haben sich 1340 Menschen im Landkreis Bad Dürkheim infiziert: in Bad Dürkheim 172, in Wachenheim 86, in Ellerstadt 12, in Friedelsheim 7, in Gönnheim 7, in Erpolzheim 8, in Kallstadt 6, in Freinsheim 22, in Weisenheim am Sand 28, in Weisenheim am Berg, Herxheim am Berg, Bobenheim am Berg und Dackenheim (gleiche Postleitzahl) 20.